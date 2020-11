Boruto 52: il sacrificio sta per arrivare, cosa succederà a Naruto e gli altri?

Sta per tornare Boruto: Naruto Next Generations. La scorsa volta, col capitolo pubblicato su MangaPlus il 20 ottobre, abbiamo intravisto un lampo di speranza dopo i grandi attacchi di Isshiki Otsutsuki. A far illuminare le tenebre nel buio è Naruto, che sotto suggerimento di Kurama, darà inizio a una tecnica davvero potente.

Come abbiamo però appreso, questa nuova trasformazione di Naruto porterà alla morte. Dato che però l'alternativa è morire per mano di Isshiki Otsutsuki, non c'è molto margine di scelta per l'attuale Hokage. Ma lo vedremo davvero morire in Boruto capitolo 52? Lo scopriremo soltanto il 20 novembre alle ore 16:00, momento in cui il nuovo numero sarà caricato in inglese e spagnolo su MangaPlus.

Ma cosa succederà in Boruto 52? Naruto completerà la tecnica e ci mostrerà tutto ciò che sa fare. In sinergia con Kurama, darà il benservito a Isshiki Otsutsuki anche se difficilmente quest'ultimo si farà battere così facilmente. Si prospetta quindi un altro capitolo ricco d'azione, ma bisogna anche capire in che punto si incastreranno Boruto e Sasuke. Il ragazzo è ferito e deve andarsene dall'area dato che ormai è in pericolo come gli altri due, anche se non rischia la vita istantaneamente. Proprio per questo Sasuke potrebbe utilizzare le sue ultime forze per teletrasportare Boruto di nuovo a Konoha.

Saranno quindi i soli due adulti a portarsi sulle spalle il destino del Villaggio della Foglia e del resto del mondo ninja.