Boruto 52: tanti spoiler per il nuovo capitolo, debutta la Barion Mode di Naruto

Boruto: Naruto Next Generations è in una fase fondamentale della sua storia. Per evitare che Isshiki Otsutsuki si reincarni e riottenga tutta la sua forza originale, Naruto e Sasuke devono combattere portandosi sulle spalle il destino del mondo. E al momento sembra che solo il nuovo potere di Naruto possa avere qualche effetto.

Già nelle ultime pagine dello scorso capitolo di Boruto abbiamo intravisto il potere che Kurama ha sprigionato nel corpo di chi lo ospita. La pagina a colori del capitolo 52 di Boruto conferma l'utilizzo di questa nuova forma che potrebbe portare Naruto alla morte. Ma vediamo insieme gli spoiler di Boruto 52 e cosa accadrà.

Innanzitutto, nel primo tweet in basso osserviamo Naruto in arancione che esordisce sul titolo "Barion Mode", un riferimento probabilmente alla particella barione. Ma soprattutto va notato il nome degli autori, dove scompare Kodachi per lasciare spazio a Kishimoto. Il capitolo poi riprende con la spiegazione di Kurama: in questo caso, la forma unisce il chakra di Kurama e quello di Naruto per creare qualcosa di nuovo, come energia pura, in stile fusione nucleare. La potenza ottenuta dà una spinta a Naruto che colpisce più volte Isshiki.

Intanto a Konoha, Kawaki avverte qualcosa dal braccio dell'Hokage. Il chakra lì contenuto sembra star reagendo a qualcosa. Si torna poi sul campo di battaglia dove Boruto viene portato via da Sasuke, il ragazzino sviene per il dolore. Naruto invece sembra aver finito già la carica ed è di nuovo messo al tappeto da Isshiki, ma l'Hokage si rialza e riesce a reagire a tutte le tecniche dell'Otsutsuki con facilità.

La Barion Mode di Naruto però inizia ad esaurirsi e a diventare più trasparente, e Isshiki lo nota. Crede che la vittoria sia sua, ma all'improvviso inizia a sputare sangue. Per qualche motivo il suo nuovo corpo non durerà le 20 ore previste bensì al massimo una trentina di minuti e non oltre. Naruto torna ad attaccare mentre il suo chakra scende a vista d'occhio.

Alla fine però, dal nulla, compare Kawaki. Isshiki urla alla vittoria, arrivata proprio in extremis, lasciando tutti sorpresi. Ma qualcosa sta succedendo a Boruto: gli occhi del ragazzo si aprono e spunta un occhio bianco, forse il Byakugan di Momoshiki. Sarà lui adesso a intervenire?