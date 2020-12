Boruto 53 arriva su MangaPlus: scompiglio sul campo di battaglia, vittoria o sconfitta?

Ormai il tempo di Isshiki Otsutsuki è al termine. Il suo corpo non resisterà ancora per molto a causa della forzata resurrezione nel corpo di Jigen, ma Naruto ha dato battaglia per evitare che potesse raggiungere il suo obiettivo ultimo. Eppure alla fine di Boruto 52 c'è stato un imprevisto che potrebbe causare la fine dei ninja protagonisti.

Il braccio dell'Hokage che Kawaki portava infatti ha evocato il ragazzo nel luogo dello scontro finale con Isshiki Otsutsuki. Adesso Kawaki sembra davvero nei guai, cosa accadrà in Boruto: Naruto Next Generations 53? A dare la risposta è la pubblicazione del capitolo su MangaPlus in inglese e spagnolo.

Tutti sono sconvolti per l'apparizione di Kawaki ma Isshiki si mobilita subito per bloccare il ragazzo. Naruto impone a Kawaki di scappare ma Isshiki gli dà un calcio nello stomaco così forte che la Baryon Mode scompare all'improvviso. L'Otsutsuki riesce poi ad afferrare per il collo il ragazzino ma prima che possa fare qualcosa, Sasuke utilizza una sua tecnica per scambiarsi di posto con Kawaki.

Anche Sasuke viene subito messo al tappeto da Isshiki, lasciandolo ormai solo con Kawaki. Mentre Kawaki usa una bomba di fumo speciale per fuggire, Isshiki tenta di andare al suo inseguimento ma non lo vede neanche col Byakugan a causa della polvere speciale della bomba che blocca la visione.



Tuttavia Isshiki minaccia di uccidere Naruto se Kawaki non viene fuori. Dopo ricordi dolorosi con Jigen e felici con Naruto, Kawaki decide di venire fuori dal fumo. Isshiki afferra Kawaki per impiantargli il Karma ma qualcosa sembra andare storto: mentre il Karma inizia ad essere impiantato in Kawaki, Isshiki si sente male e sviene al suolo mentre il ragazzo scompare in una nuvola di fumo. Aveva infatti utilizzato la tecnica della moltiplicazione del corpo mentre era nascosto. Isshiki si disintegra mentre Naruto, Sasuke e Kawaki si occupano delle loro ferite.

Sembra tutto finito quando Momoshiki si risveglia nel corpo di Boruto: questi colpisce istantaneamente Sasuke distruggendogli il Rinnegan e l'Uchiha sviene. Momoshiki è felice nel sapere che Isshiki è morto, ora i suoi unici nemici sono quelli che ha davanti. Si prospetta quindi un'altra crisi dopo una vittoria ottenuta a stento in Boruto: Naruto Next Generations.