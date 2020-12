Boruto 53: il colpo di scena finale e il nuovo nemico, prenderà il posto di Isshiki?

La minaccia di Isshiki Otsutsuki si è sentita pesantemente durante l'ultimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations. Il membro del clan alieno che vuole invadere la Terra per ottenerne l'energia vitale e per fare ciò gli serve Kawaki, ma anche il protagonista Boruto sarà utile al suo scopo.

Tuttavia i colpi di scena che si sono susseguiti in Boruto: Naruto Next Generations capitolo 53 hanno completamente sconvolto le carte in tavola. Mentre Boruto era KO, Naruto, Sasuke e Kawaki sono riusciti ad arginare i tentativi di Isshiki di reimpiantare il karma nel ragazzo. La loro strategia ha avuto successo e alla fine Isshiki si è sgretolato diventando un mucchietto di polvere. Mentre il terzetto festeggiava, Momoshiki prende però possesso del corpo del protagonista svenuto e attacca Sasuke all'occhio, privandolo della sua arma più potente.

Adesso che Momoshiki si è risvegliato, può diventare lui il vero antagonista di Boruto: Naruto Next Generations. Infatti il processo di cui doveva occuparsi Isshiki può essere effettuato anche da Momoshiki, il quale potrà prendere possesso del corpo di Boruto tra qualche anno per poi sacrificare il suo nuovo corpo e reimpiantare il karma in Kawaki, svolgendo lo stesso piano di Isshiki al contrario.

Insomma, la minaccia degli Otsutsuki non si è ancora conclusa e nelle condizioni in cui sono i protagonisti la partita più difficile di Boruto: Naruto Next Generations ancora deve iniziare.