Boruto 53: a cosa porterà il colpo di scena che ha segnato le pagine finali?

Il capitolo 53 di Boruto: Naruto Next Generations ha posto le basi per quello che sarà uno degli scontri più significativi della serie. Isshiki, percependo di aver ancora pochi minuti nel corpo di Jigen, fa arrivare sul campo di battaglia Kawaki, per renderlo il suo nuovo contenitore, tuttavia i piani dell'Otsutsuki subiscono un cambio imprevisto.

Nelle ultime tavole infatti scopriamo che Momoshiki ha preso il controllo di Boruto, che arriva alle spalle di suo padre, e del suo mentore Sasuke, ferendo brutalmente quest'ultimo conficcandogli un kunai nell'occhio sinistro, dove l'Uchiha utilizza la potente arte oculare del Rinnegan. Si tratta indubbiamente di un colpo inaspettato, che fa sorgere dubbi e domande riguardo il flashforward che ha aperto la serie.

Il capitolo precedente aveva mostrato l'estremo tentativo da parte di Sasuke e Naruto di fermare Isshiki, il quale è riuscito a contrastare gli attachi dei due ninja di Konoha, venendo però sottratto di moltissimo tempo vitale. Per questo ha deciso di richiamare forzatamente Kawaki, nonostante l'allievo dell'Hokage si trovasse in un luogo presumibilmente sicuro. Isshiki cerca quindi di instillare un nuovo marchio su Kawaki, che sorprendendo tutti, manda un suo clone per far passare gli ultimi istanti di vita dell'avversario.

La vittoria per i protagonisti sembra ormai vicina, e mentre Sasuke sembra profondamente preoccupato per le condizioni di Naruto, entra in scena Boruto, assente per tutto il resto del capitolo, che trafigge l'occhio sinistro del suo maestro. Momoshiki Otsutsuki ha aspettato il momento opportuno per eliminare qualsiasi minaccia e persona voglia contrastare la sua rinascita. Come pensate che si svilupperà questo scontro del tutto inaspettato? Sasuke ha perso definitivamente il Rinnegan? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Jiraiya e Tsunade potrebbero tornare insieme in Boruto, e vi lasciamo alla discussione riguardante il destino del Settimo Hokage.