Boruto 53: data di uscita e previsioni, sarà questo il capitolo della morte di Naruto?

Il cliffhanger con Kawaki in Boruto 52 ha colto tutti alla sprovvista e ha messo in seria difficoltà i protagonisti del manga. Naruto è ormai allo stremo, così come Sasuke. Ma Boruto è in agguato, cosa Boruto: Naruto Next Generations 53?

Il prossimo capitolo esordirà su MangaPlus alle ore 16:00 di domenica 20 dicembre in inglese e spagnolo e potrebbe portare con sé la definitiva morte di Naruto. L'Hokage ha ormai esaurito quasi tutte le sue energie, mentre il corpo di Isshiki anche sta cedendo ma lui può contare sulla presenza di Kawaki.

Sicuramente Boruto, o meglio Momoshiki nel corpo del ragazzino, darà il suo contributo allo scontro ed eviterà di rendere facile il compito ad Isshiki. Sarà quindi importante vedere quanto la forza dell'altro Otsutsuki sarà utile per bloccare la nuova applicazione del karma al corpo di Kawaki. E con qualche sorpresa, l'autore potrebbe anche decidere di togliere di mezzo Isshiki per rendere Momoshiki il vero nemico a lungo termine da combattere.

Masashi Kishimoto potrebbe però scegliere anche di far morire Naruto la cui vita è ormai agli sgoccioli, obbligando a uno stravolgimento totale della storia del manga. Dopo la fine dello scontro sarà infatti necessario scegliere un nuovo Hokage e un nuovo portatore per la Volpe a Nove Code, a prescindere da ciò che riuscirà a fare Isshiki.