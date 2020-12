Boruto 53: un protagonista mostra l'arma capace di bloccare i poteri del Byakugan

Nel sequel Boruto: Naruto Next Generations la famiglia Hyuga non ricopre certamente l'importante ruolo che avevamo visto nel corso della serie originale, nella quale Neji appariva come il ninja più promettente nel gruppo di ragazzi coinvolti nell'esame per diventare Chunin. Tuttavia il Byakugan rimane ancora potente, nonostante i recenti sviluppi.

Lo scontro tra Isshiki, Naruto, Boruto e Sasuke ha messo a dura prova l'Hokage e l'ultimo degli Uchiha, che grazie ad una sorprendente strategia di Kawaki sono riusciti a mettere alle strette l'Otsutsuki, che ha tentato in ogni modo di instillare un nuovo marchio Karma sul corpo del ragazzo, per renderlo un nuovo contenitore nel quale rigenerarsi. Per fuggire dalla minaccia di Isshiki, Kawaki viene aiutato da Sasuke, che lancia una particolare bomba fumogena.

L'arma ninja, creata all'interno del villaggio di Konoha, riuscirebbe infatti a bloccare temporaneamente i poteri del Byakugan, creando una sorta di cortina oltre la quale l'arte oculare della famiglia Hyuga non riesce a vedere. "Tu sei il pazzo. Si tratta di una polvere minerale che ostacola i poteri chiaroveggenti. Dura solo per pochi minuti ma è tutto quello di cui abbiamo bisogno" sono queste le parole usate da Sasuke per spiegare a Kawaki le funzionalità di questa nuova arma.

È curioso notare come a creare quest'arma sia stato Katasuke Tono, membro della Divisione Scientifica Armi Ninja del Villaggio della Foglia, e quindi potrebbe essere stata la stessa Konoha, o Naruto, a commissionare una certa invenzione. Ricordiamo che, considerando i recenti sviluppi, ci sarebbero 5 perfetti eredi del potere della Volpe a Nove Code, e vi lasciamo alle previsioni riguardanti il capitolo 54.