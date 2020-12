Boruto 53: lo scontro tra Isshiki e Naruto è concluso, Kawaki è salvo?

Isshiki Otsutsuki è uno degli avversari più potenti mai fronteggiati da Naruto, ma al tempo stesso si è rivelato essere un importante risorsa per Konoha. Difatti, in Boruto: Naruto Next Generations l'antagonista ha spinto il Settimo Hokage e gli altri presenti a oltrepassare ogni limite.

Con la sua essenza vitale ormai agli sgoccioli, Isshiki ha urgentemente bisogno che Kawaki diventi il suo nuovo recipiente. Per raggiungere il suo obiettivo, nel capitolo 53 del manga l'Otsutsuki teletrasporta il ragazzo in una misteriosa dimensione spazio-temporale, così da impiantargli ancora una volta il marchio Karma. Tuttavia, l'antagonista viene fermato dall'intervento di Sasuke.

Per assicurarsi che nessuno possa più cercare di ostacolarlo, Isshiki mette K.O. sia Sasuke che Naruto. Kawaki sembra andare inesorabilmente incontro al suo destino, ma i ricordi del suo passato e la lealtà verso il Settimo Hokage lo portano a un folle gesto.

Uscito allo scoperto dal suo nascondiglio, Kawaki si lascia catturare da Isshiki, che trionfante inizia il processo di trasfusione. Improvvisamente, però, l'essere malvagio si rende conto di avere a che fare semplicemente con un clone. Per lui, tuttavia, è tardi, il suo tempo è scaduto. Quando il vero Kawaki emerge, l'Otsutsuki è morto per sempre. Che ne pensate della conclusione di questa saga? Pensavate che Naruto morisse? Boruto 53 è disponibile su MangaPlus. Secondo un presunto leak, Sasuke perderà la sua tecnica più potente in Boruto.