Boruto 53: trapela un presunto leak, Sasuke rischia di perdere la sua tecnica più potente?

Il ritorno di Masashi Kishimoto alla sceneggiatura di Boruto: Naruto Next Generations ha già iniziato a riservare i primi clamorosi colpi di scena. Con il capitolo 53, tuttavia, pare che il sensei voglia andare ben oltre le aspettative e privare a Sasuke della sua tecnica in assoluto più potente.

Nelle scorse ore, infatti, è trapelato in rete un presunto leak di una tavola del nuovo capitolo del manga. Nonostante il periodo appare consono all'uscita dei primi spoiler ci teniamo comunque a mettere le mani davanti: la veridicità del leak è tutta da confermare, anche alla luce di alcuni strani dettagli, su tutti la scomparsa della modalità Baryon Mode di Naruto.

Altri dettagli, invece, sembrano confermarne la veridicità, come ad esempio la presenza in controluce di una pagina alle spalle della tavola, fenomeno tipico delle riviste manga per via della scarsa qualità della carta. Ad ogni modo, come potete notare voi stessi dallo spoiler in questione, Momoshiki sembra aver preso il sopravvento su Boruto e colpito successivamente Sasuke all'occhio sinistro, lo stesso dove risiede il Rinnegan. Se così fosse, l'Uchiha sarebbe vicinissimo a perdere la sua tecnica oculare più potente.

Altri spoiler ancora non confermati sembrano preannunciare la sconfitta di Naruto contro Isshiki e la comparsa di Kawaki sul campo di battaglia per consegnarsi spontaneamente al nemico per salvare l'Hokage. E voi, invece, cosa ne pensate di questi primi eventi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.