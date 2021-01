Boruto 54, primissimo spoiler: ci sarà una color nel capitolo, ecco come sarà

Un altro mese è passato e ciò significa che sta per arrivare il nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations su MangaPlus. Siamo rimasti al colpo di scena finale di Boruto 53 che ha completamente ribaltato la situazione e non ha di certo reso le cose più facili al gruppo di protagonisti.

Vedremo domani 20 gennaio se le previsioni su Boruto 54 saranno azzeccate, ma intanto i primi spoiler hanno già fatto sapere che il capitolo si aprirà sulla rivista V-Jump con una pagina a colori. In basso potete trovare l'immagine in questione che si basa su due colori principali, il giallo e il blu.

Lo sfondo abbagliante fa risaltare il colore della giacca del giovane protagonista ma anche il corno e il simbolo del karma sul lato destro del viso. Questa copertina che ci fa dare un nuovo sguardo a Boruto impossessato da Momoshiki fa anche capire che il capitolo, come prevedibile, ruoterà completamente intorno a lui. Cosa ne pensate di questa pagina a colori preparata da Mikio Ikemoto?

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto e scritto in origine da Ukyo Kodachi, che proprio di recente ha lasciato il testimone a Masashi Kishimoto. L'autore originale si era occupato di supervisionare i contenuti della storia fino a pochi mesi fa, quando Kodachi si è ritirato dal ruolo e Kishimoto lo ha sostituito.