Boruto 54: in che modo Sasuke può evitare di perdere la sua arma più forte?

Il capitolo 53 di Boruto: Naruto Next Generations si era chiuso con un cliffhanger incredibile che aveva privato Sasuke del suo asso nella manica. Alla luce delle future battaglie, come potrebbe fare l'Uchiha per evitare di perdere definitivamente la sua tecnica più potente? Un modo ci sarebbe, per quanto non ortodosso.

Essendo parte del Clan Uchiha, Sasuke ha accesso alla tecnica proibita Izanagi, uno tra i più potenti Genjutsu in grado di trasformare la realtà in illusione e, di conseguenza, di curare qualsiasi ferita. Danzo la utilizzò contro lo stesso Sasuke più volte per evitare i suoi colpi e adesso il ninja potrebbe sfruttarla a suo vantaggio. Dopotutto, recuperare il Rinnegan potrebbe essere una priorità non da poco e sicuramente il suo valore appare superiore anche a quello dello sharingan ipnotico eterno.

Sacrificare il suo occhio destro per il sinistro potrebbe essere una buona idea se, successivamente, riuscisse anche a trapiantarsi un altro sharingan per vie avverse. Sarebbe a conti fatti un piano percorribile per non perdere il suo asso nella manica nonché la tecnica oculare più forte del franchise. Altresì, Masashi Kishimoto potrebbe sfruttare questa alternativa per privare per sempre a Sasuke della tecnica e permettere di conseguenza alla nuova generazione di crescere e migliorarsi per la salvaguardia di Konoha.

Secondo voi, invece, è un'ipotesi fattibile o Sasuke Uchiha non sfrutterebbe mai Izanagi per recuperare il suo occhio sinistro? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.