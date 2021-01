Boruto 54: uno scontro tra fratelli nei primi spoiler del nuovo capitolo

Masashi Kishimoto ha ripreso il controllo della sceneggiatura di Boruto: Naruto Next Generations ed è già pronto a mettere in campo la nuova battaglia con il capitolo 54 che si preannuncia ricco di colpi di scena. Nell'attesa dell'uscita della puntata su Manga Plus diamo un'occhiata ai primi spoiler reperibili in rete.

Già nel corso della mattinata abbiamo avuto modo di dare un'occhiata alla pagina a colori del capitolo 54 di Boruto dedicata interamente al protagonista sotto il controllo di Momoshiki. Quest'ultimo si è infatti risvegliato nello scorso numero e non ha esitato un istante a privare Sasuke della sua arma più potente, il Rinnegan, dando al fronte di Konoha un ulteriore handicap dopo la sconfitta di Naruto.

Tra le tavole del capitolo 54 condivise dall'insider Abdul Zoldyc, che potete recuperare in calce alla notizia, possiamo notare uno scontro diretto tra Boruto e Kawaki, dove quest'ultimo è in netta difficoltà contro l'avversario. Si intromette Sasuke nella battaglia per impedire a Momoshiki di uccidere Kawaki che, ricordandosi della promessa fatta a Boruto tra allievo e maestro, decide di utilizzare l'amaterasu per ucciderlo. Tuttavia l'Uchiha viene colpito a sorpresa dal Rasengan Evanescente e cade al tappeto.

Momoshiki può adesso tentare di imprimere un nuovo karma su Kawaki, proprio come intendeva fare precedentemente Isshiki, ma proprio nell'istante in cui prepara l'attacco si interrompe improvvisamente. Boruto ha ripreso il controllo del suo corpo strappandosi con forza il corno dalla testa. Si interrompe la battaglia tra Kawaki e Boruto che si concedono un breve ed emozionante dialogo fraterno. L'episodio si conclude con Sasuke che guarda esterrefatto il corpo di Naruto esamine. Il capitolo 54 di Boruto: Naruto Next Generations uscirà domani su Manga Plus.