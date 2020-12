Boruto 54, teorie e previsioni: Sasuke avrà il coraggio di fare ciò che ha promesso?

Sembra che non ci sia pace per i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations. Per lungo tempo, il nemico principale è stato Jigen, capo della misteriosa organizzazione Kara, che si è rivelato essere in realtà Isshiki Otsutsuki, uno degli alieni che vogliono invadere il mondo per assorbirne il chakra.

Ma in Boruto 53 pubblicato la settimana scorsa su MangaPlus, la vittoria di Naruto e Sasuke su Isshiki Otsutsuki sembra sia stata solo effimera. Mentre il gruppo si riprendeva dalla fine della battaglia, il protagonista Boruto che era svenuto per il dolore si risveglia come Momoshiki Otsutsuki, il quale pugnala Sasuke nell'occhio in un lampo, non lasciando il tempo di reagire a nessuno. Questo imprevisto sarà il vero protagonista di Boruto 54, capitolo che sarà pubblicato sulla piattaforma ufficiale di Shueisha il 20 gennaio 2021 alle ore 16:00.

Momoshiki non può usare ancora appieno il corpo di Boruto, nonostante vi abbia impiantato il karma. Già durante la battaglia con Boro aveva però mostrato abilità fuori dal comune e a queste condizioni sarà difficile per Naruto e Sasuke reggere l'impatto nemico. L'Uchiha aveva però giurato che se un Otsutsuki avesse preso il corpo del suo allievo, si sarebbe fatto carico lui di uccidere Boruto per evitare una sua trasformazione. Terrà fede a quanto promesso oppure sarà troppo debilitato per farlo?