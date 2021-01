Boruto 55: data di uscita e previsioni, è tempo di salutare Naruto?

La lunga lotta con l'organizzazione Kara ha portato a scoprire il segreto di Jigen, personaggio in realtà posseduto da Isshiki Otsutsuki, e di conseguenza a un nuovo scontro tra i protagonisti del manga di Boruto e il clan alieno. Il colpo di scena di Boruto 53 però ha sconcertato tutti.

Una volta sconfitto Isshiki grazie all'intuito di Kawaki, è stato il turno di un altro Otsutsuki. Infatti Boruto, svenuto per il colpo subito, ha lasciato il controllo del suo corpo involontariamente a Momoshiki. Gli eventi che si sono poi susseguiti in Boruto: Naruto Next Generations 54 hanno chiuso momentaneamente la faccenda, portando di nuovo un Boruto cosciente. La minaccia degli Otsutsuki sembra svanita almeno per ora, e quindi è tempo per il manga di Boruto di concludere questo arco col capitolo 55.

Dopo aver capito cosa sta succedendo a Naruto capiremo se è tempo di salutare il settimo Hokage del Villaggio della Foglia. Molto rivolverà intorno a lui nel prossimo capitolo che si potrebbe sviluppare tra un ritorno dei protagonisti al villaggio e il funerale di Naruto, che sicuramente occuperà gran parte del capitolo se dovesse accadere. Mail team di Konoha deve fare tutto il possibile per impedire il ritorno di Momoshiki e liberare Boruto dal karma. Vedremo tutti questi avvenimenti il mese prossimo? Boruto 55 sarà pubblicato il 19 febbraio 2021 su MangaPlus.