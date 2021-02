Boruto 55: Naruto riceve un ultimo doloroso avvertimento, scopritelo

Come promesso, il capitolo 55 di Boruto: Naruto Next Generations ha sconvolto i lettori. Tuttavia, ad abbandonare la scena non è stato il Settimo Hokage, come in precedenza rivelato, ma il suo Bijuu, Kurama.

In precedenza, Kurama aveva confessato a Naruto che utilizzando la Baryon Mode contro Isshiki Otsutsuki entrambi sarebbero morti. A salutare gli appassionati, però, è stata solamente la Volpe a Nove Code. Naruto era da sempre pronto a dare la sua vita pur di salvare Konoha, ma non a salutare uno dei suoi cari per questo fine. Senza questo piccolo tranello, Kurama era consapevole che l'Hokage non avrebbe mai attivato la Baryon Mode.

Nonostante il difficile rapporto iniziale, con il passare del tempo il legame tra Naruto e Kurama è divenuto sempre più saldo, fino a essere parte della stessa famiglia. L'emozionante conversazione finale tra i due ha però fornito un avvertimento al Settimo Hokage.

"Immagino che sia così. Devo andare, ma stai molto attento. Non avrai più una forza sovrumana. Quindi se esageri, finirai per unirti a me in pochissimo tempo. Fino a quando quel giorno non arriverà, stammi bene Naruto".

Queste parole d'addio forniscono ai lettori un importante informazione per il futuro. D'ora in poi Naruto non avrà più i poteri della volpe a disposizione e dovrà rivoluzionare il suo stile di combattimento per poter sopravvivere agli scontri più pericolosi. Ecco l'ultimo ruggito di Kurama in questa statua di Naruto. Ecco chi potrebbe essere il prossimo ad abbandonare la scena in Boruto.