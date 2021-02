Boruto 55: nel nuovo capitolo la morte di un personaggio chiave della serie

Mentre in molti pensavano che Naruto avesse i giorni contati, nelle pagine del mango di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo scoperto che le cose non sono andate esattamente così. Nella serie ci ha lasciati uno dei personaggi più importanti e longevi della serie, lasciandoci a bocca aperta.

Lo scontro con l’organizzazione Kara ha cambiato drasticamente le sorti della serie negli ultimi capitoli, e probabilmente il Villaggio della Foglia non sarà più lo stesso e forse non lo saremo nemmeno noi lettori.

Attenzione, non leggere oltre per evitare gli spoiler!

Per sconfiggere Jigen nel precedente capitolo, Naruto ha dovuto usare un nuovo potere donatogli dalla Volpe a Nove Code, Kurama. Questo potere è tra i più forti mai visti, ma la trasformazione avrebbe potuto costare a Naruto la vita. Il Settimo Hokage pensava di dover rinunciare alla sua vita ma in realtà la vita sacrificata è stata quella di Kyuubi, che risiedeva dentro il ninja. In un momento devastante, Naruto e Kurama si parlano a cuore aperto, poi la Volpe lascia questo mondo, cambiando drasticamente il futuro del Villaggio della Foglia.

“Beh, penso che sia finita. Devo andare, ma tu sta molto attendo. Non avrai più poteri sovrumani. Se esageri, mi raggiungerai in men che non si dica. Ma fino a quel giorno, stammi bene Naruto.” Queste sono le ultime parole pronunciate da Kurama prima di passare miglior vita, lasciando Naruto senza il potere della Volpe a Nove Code per la prima volta.

Anche se inizialmente Naruto pensava di non poter controllare il potere che aveva dentro di se, gli ultimi anni ci hanno fatto vedere Naruto in pace con Kurama, nonostante Kyuubi fosse responsabile della morte dei suoi genitori. Non sappiamo ancora come questo avvenimento cambierà le sorti di Konoha, la morte di Kurama è di certo una delle morti più importanti insieme a quella di Jiraya e di Neiji.

Mentre ci chiedevamo quali sarebbero state le conseguenze della tecnica su Naruto, nel capitolo 55 di Boruto c'è già un nuovo nemico?