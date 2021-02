Boruto 55: la reazione dei fan alla morte più importante della serie

Alcuni sostengono che sia la morte più triste di sempre, altri invece si sono accorti che la scomparsa di Kurama era già stata anticipata nel capitolo 7 di Boruto, altri sentiranno molto la sua mancanza. Il legame tra Naruto e Kurama era diventato uno dei più profondi tra coda e portatore . Kurama ha cresciuto il nostro protagonista, e adesso, dopo aver salvato Konoha ancora una volta, lascia Naruto e tutti noi con un grande vuoto. In fondo a questa news lasciamo alcuni post che i fan hanno fatto su Twitter, in memoria della Volpe a Nove Code.

Anche se la morte di questo personaggio non è esattamente quello che i fan si aspettavano, è molto probabile che questa morte porterà delle conseguenze importanti a Konoha e ai suoi abitanti. Il personaggio che ci ha lasciati nel capitolo 55 di Boruto è Kurama , la Volpe a Nove Code. I fan hanno riempito Twitter di messaggi struggenti, ricordando l’importanza di Kyuubi in tutta la serie, motore di tutta la serie dalle sue origini.

Kurama got the saddest death throughout the Naruto series by far😭 This scene in the anime gonna hit different😣 pic.twitter.com/rbxtGYSU0F — Psychedd🗡 (@ItsPsychedd) February 19, 2021

Naruto's greatest ally and a true hero. You will be missed Kurama! pic.twitter.com/rcXzetT8Sw — 𝙔𝘼𝙈𝙋𝙀𝙍 (@konohaclover) February 19, 2021