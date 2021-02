Boruto 55: rivelati i dettagli del piano secondario di Isshiki Otsutsuki

Il clan Otsutsuki rappresenta uno dei mali maggiori giunti nel mondo di Boruto circa 1000 anni prima degli eventi raccontati nella serie, e la loro minaccia sembra essersi espansa grazie alle terribili azioni di Isshiki, che hanno preso forma in un piano alquanto dettagliato rivelato nel capitolo 55 e legato in qualche modo al personaggio di Code.

Nel corso della serie sono stati specificati diversi dettagli riguardo la natura degli Otsutsuki, delle loro capacità, e della possibilità di rinascere in dei corpi scelti come contenitori, nel quale è stato instillato il marchio Karma, ed ottenere così un'ipotetica immortalità. In seguito allo scontro tra Boruto, Sasuke, Kawaki, Naruto e Isshiki nel corpo di Jigen, l'Otsutsuki è stato sconfitto, ma poco prima di sparire è riuscito a far visita a Code, uno dei membri della Kara, che possiede un singolare marchio Karma, di colore bianco.

Si tratta di un tentativo fallito di reincarnazione da parte di Isshiki, in quanto il colore del marchio indica l'inadeguatezza dell'ospite scelto come contenitore. Tuttavia il villain riesce a trasmettere la importanti informazioni a Code, dandogli successivamente delle indicazioni molto precise: catturare sia Boruto che Kawaki e nutrire con il loro DNA la Decacoda, ormai parzialmente modificato da quello degli Otsutsuki. Successivamente Code dovrà mangiare il frutto dell'Albero Divino, che contiene una sorta di database di ogni esistenza passata e presente apparsa sul pianeta, tra cui quella di Isshiki stesso, e ottenere così un potere immenso.

Seguendo quanto spiegato dall'antagonista, Code potrebbe così divenire il progenitore di una nuova generazione di Otsutsuki, e se riuscisse a conquistare pianeti dopo pianeti, in questo stravagante piano evoluzionistico, potrebbe addirittura diventare un dio.

