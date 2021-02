Boruto 55: scopriamo come Naruto ha dato l'addio ad un suo caro amico

Nei recenti capitoli di Boruto abbiamo assistito ad un importante scontro tra i protagonisti e due membri del clan Otsutsuki, purtroppo però la battaglia, pur essendo stata vinta dai nostri, è stata fatale per un personaggio presente fin dalla prima serie.

L'intensa battaglia contro il potente Isshiki ha spinto Naruto ad utilizzare tutta la propria forza e per farlo ha dovuto attingere ai poteri della volpe a nove code ottenendo, in Boruto, una nuova trasformazione. La nuova forma è chiamata Baryon Mode ed insieme ad una potenza devastante è fonte anche di alcuni effetti collaterali, Kurama infatti avvertì il Settimo Hokage che l'utilizzo avrebbe potuto portarlo alla morte.

Terminato lo scontro, uno scambio di parole tra il cercoterio e la forza portante fanno capire a quest'ultima che in futuro non avrebbe più potuto conversare con lo spirito, per questo motivo Naruto inizia a ricordare come sia stato a causa della volpe se abbia perso i genitori, tuttavia le parole rivolte a colui che lo ha accompagnato fin dalla nascita sono del tutto prive di quel rancore ormai superato. Egli ha infatti affermato: "Ne abbiamo passate tante, ma tutto sommato sono contento che tu ci sia stato. Grazie".

Con un colpo di scena, avvenuto tra le pagine di Boruto 55, però Kurama svela che a perdere la vita non sarebbe stato il ninja ma la bestia stessa. Questa verità sconvolge l'Hokage che non avrebbe mai utilizzato la pericolosa tecnica se avesse saputo che ci sarebbe andato di mezzo qualcun altro ed essendo ormai scaduto il tempo a disposizione dei due interlocutori l'ultima frase che il ninja riesce a dire prima della scomparsa dell'amico è: "Aspetta, non andare!".

Voi cosa ne pensate di questa struggente scena? E delle ultime parole di Naruto? Fatecelo sapere nei commenti.