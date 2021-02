Boruto 55 spoiler: nella pagina a colori arriva un nuovo avversario?

Dall'inizio del manga di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo avuto a che fare con nuove minacce. Ci sono stati prima gli Otsutsuki, poi l'organizzazione Kara. Quest'ultima, con i vari eventi susseguitisi negli scorsi anni, è stata però decimata e anche il capo Jigen è morto.

C'è però ancora molto da sciogliere su quest'organizzazione speciale generatasi negli ultimi anni di Boruto: Naruto Next Generations. C'è infatti un membro di Kara ancora vivo, Code, e proprio lui sembra essere il nuovo avversario dei protagonisti del manga. In attesa di scoprire cosa ne sarà di Naruto Uzumaki, i primi spoiler di Boruto 55 rivelano la pagina a colori che aprirà il capitolo.

Come si può vedere nel tweet in basso, sarà proprio Code al centro dei prossimi eventi. Il ragazzo dai capelli rossi è stato uno dei personaggi più in disparte finora ma potrebbe proprio da questo capitolo iniziare ad avere un ruolo importante. Mikio Ikemoto l'ha scelto per introdurre il capitolo 55 di Boruto: Naruto Next Generations e lo vediamo quindi con la sua solita espressione e i capelli rossi, in contrasto con uno sfondo viola. Il titolo sarà "Cosa ereditare" e quindi potrebbe indurre al passaggio di eredità da Naruto al resto del villaggio. Cosa vi aspettate dal prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations?