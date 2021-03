Boruto 56, arrivano i primi spoiler: Code e il Karma al centro del capitolo

Sta per tornare Boruto: Naruto Next Generations. Dopo gli ultimi eventi, il nemico principale del manga è cambiato e con lui stiamo per lanciarci in un nuovo arco narrativo, celebrato con una copertina a tema su V-Jump. A pochi giorni dall'uscita ufficiale, sono stati però leakati gli eventi di Boruto 56.

Vediamo i dettagli spoiler di Boruto: Naruto Next Generations 56 divulgati dall'insider Organic Dinosaur.

Sumire è la protagonista della copertina a colori ;

; Il braccio di Kawaki è stato ripristinato da Amado, con controlli di Sumire;

Shikamaru vuole che il team 7 non prenda più parte a missioni;

Sarada, Mitsuki, Shikadai, Inojin, Chocho hanno una discussione onesta su Boruto;

Kawaki suggerisce che Boruto debba impiantare il karma su Code, così da potersi reincarnare;

Code è stato l'unico ragazzo a sopravvivere al "battesimo" di Jigen insieme a Kawaki ;

; Il Karma di Code può essere utilizzato non come vessillo, ma come "attributo arma";

Code fa visita a un edificio che è casa dell'organizzazione religiosa di Boro;

Quando Code attiva il Karma, il suo dito si trasforma in una sorta di artiglio;

Code può estendere il materiale della sua cintura nera per creare dei mini portali e usarli durante il combattimento per attacchi a sorpresa;

Code è stato l'unico cyborg modificato da Amado che ha un limitatore per poter contenere tutto il suo potere;

Amado ha creato tanti cyborg capaci di superare il potere di Jigen, ma quest'ultimo li ha fatti distruggere tutti;

Code non è stato distrutto per la sua ammirazione agli Otsutsuki e la sua fedeltà;

Boro, in segreto, ha nascosto quei cyborg per non farli distruggere;

Code chiede a Bug del cyborg Ada, che a quanto pare sa tutto sul mondo;

Naruto richiede un nuovo summit dei Kage per poter condividere le nuove informazioni;

Boruto decide di iniziare ad allenarsi subito per poter sconfiggere Code.

Tante informazioni in questo capitolo di Boruto, dove il ragazzo di Kara è sicuramente il protagonista. Si gettano così le basi per il futuro scontro tra Boruto e Code.