Boruto 56 e i sentimenti di Sumire: un passo avanti per la formazione della coppia?

Da sempre manga e anime propongono personaggi che i fan vorrebbero vedere in coppia ufficialmente. Alla fine di un percorso, è possibile che l'autore scelga di creare un legame romantico tra due personaggi, e ciò è accaduto alla fine di Naruto. Ma anche in Boruto: Naruto Next Generations ci sono avvisaglie del genere.

Nel capitolo 56 di Boruto: Naruto Next Generations intitolato "Code", Sumire si sta occupando di Kawaki. La ragazza che è apparsa anche a colori nella copertina del capitolo ha discusso col ragazzo, facendo presente che almeno che adesso lui è lì, Sumire potrà chiedere qualcosa su Boruto. In quel frangente, Kawaki capisce che la ragazza è innamorata del suo rivale e glielo chiede ad alta voce senza troppi fronzoli. Sumire arrossisce e chiede di tenerlo segreto, anche se sembra che la cosa per altri personaggi fosse già abbastanza ovvia.

I sentimenti di Sumire arriveranno a Boruto in futuro, considerato che il ragazzo sembra già essere al centro dell'attenzione femminile? Con questo ulteriore passaggio, Masashi Kishimoto potrebbe aver portato alla creazione di una delle coppie di ninja che vedremo alla fine del manga di Boruto: Naruto Next Generations. Al momento però il protagonista ha cose più importanti a cui pensare, come al modo per liberarsi del Karma.