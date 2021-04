Boruto 57: Amado aveva una famiglia? Il drammatico passato del membro della Kara

Uno dei temi costantemente presenti in Boruto: Naruto Next Generations è la paternità e il rapporto tra padre e figlio, primo fra tutti quello tra il protagonista e Naruto, sebbene ci siano stati momenti molto delicati anche tra Sasuke e Sarada, e nell'ultimo capitolo pubblicato lo stesso Amado ha rivelato un'importante dettaglio sul suo passato.

Si sa ben poco attualmente della vita dell'ex membro interno dell'organizzazione Kara, il quale però, percependo la preoccupazione di Naruto dopo una lunga riunione tra i Kage, ha deciso di aprirsi con lui. L'Hokage ha cercato di difendere in qualche modo Amado dalle accuse sorte durante l'incontro, ed è stato emotivamente colpito dalla domanda fatta da Gaara, ovvero se sarebbe stato in grado di uccidere il suo stesso figlio se un giorno Momoshiki ne avesse preso il totale e definitivo controllo.

Ripensando alla riunione, Naruto si confida allo stesso Amado, ammettendo che non crederà mai al fatto che suo figlio possa effettivamente diventare un'altra persona. "Avevo una figlia. So come ti senti. È morta però. Sono passati 12 anni." con queste parole Amado cerca di confortare l'Hokage prima di donargli una sostanza capace di risvegliare il potere del Byakugan e quindi potenzialmente bloccare il processo di trasformazione avviato da Momoshiki al quale sono sottoposte le cellule di Boruto.

Ricordiamo che la nuova alleanza tra Code e Eida potrebbe mettere in difficoltà i protagonisti, e vi lasciamo ad uno spettacolare video animato dedicato al capitolo 57.