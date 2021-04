Boruto 57: il capitolo prende vita in questo meraviglioso video animato

Il capitolo 57 di Boruto: Naruto Next Generations è da poco sbarcato sulla piattaforma Mangaplus portando i lettori alla scoperta del piano di Code e delle intenzioni del Settimo Hokage. Sebbene questi eventi siano ancora ben lontani nell'anime, i panel del capitolo sono stati animati in un video pubblicato da V Jump.

Sul canale YouTube ufficiale di V Jump, rivista giapponese edita da Shueisha a partire dal 1993, è stata pubblicata una breve clip che evidenzia e anima i momenti salienti del capitolo 57 di Boruto: Naruto Next Generations.

Il video si apre con un fermo immagine su Code, che arrivato al laboratorio segreto di Boro è in cerca di un nuovo alleato in grado di sbloccare i limitatori che Amado ha inserito nel suo corpo. Immediatamente, la scena si sposta su Naruto e il suo consigliere Shikamaru, i quali hanno organizzato una videoconferenza con gli altri Kage per informarli su quanto accaduto durante la battaglia con Jigen dell'Organizzazione Kara.

Quando il Settimo Hokage rivela agli altri che Sasuke ha perso il suo Rinnegan per colpa di suo figlio Boruto, che era stato impossessato da Momoshiki Otsutsuki attraverso il sigillo Karma, il Kazekage Gaara gli pone un importante quesito. Naruto è pronto a combattere la sua stessa stirpe qualora si rivelasse necessario? Ecco la straziante decisione presa da Naruto nel capitolo 57 di Boruto.

In seguito, vediamo Code aprire una capsula "frigorifere" contenente una misteriosa figura, Eida, colei che tutto conosce del mondo. A quanto pare, Eida possiede un potere quasi invincibile, è in grado di conquistare il cuore di chiunque, o quasi, ed è anche chiaroveggente. La ragazza informa Code che l'unico in grado di liberarlo dai propri limitatori è Amado. Come procederà il piano dell'ultimo Interno di Kara?