Boruto 57: come hanno reagito i fan all'introduzione di un nuovo personaggio?

Il capitolo 71 di oltre ad essere ricco di dialoghi, spiegazioni e dettagli molto rilevanti per l'attuale situazione di Konoha e per i futuri sviluppi narrativi, ha introdotto un nuovo personaggio, membro dell'organizzazione Kara, l'attraente e potente Eida, che ha immediatamente conquistato l'intera community.

Mostrata nella tavola conclusiva del capitolo precedente, Eida viene risvegliata da Code, che in cerca di risposte su come ottenere potere dal suo marchio Karma di colore bianco decide di far esplodere direttamente la capsula in cui la ragazza era tenuta in ibernazione. Sin da subito apprendiamo che Eida è estremamente potente, e il suo atteggiamento, così come le sue capacità, hanno immediatamente catturato l'attenzione di molti lettori.

Come potete vedere dai diversi post riportati in calce, il debutto di Eida ha sorpreso la community, conquistata quasi come lo stesso Code nel manga, rimasto subito vittima di una delle sue numerose abilità, ovvero rubare il cuore di chiunque entri in contatto con lei, esclusa la sua famiglia e gli Otsutsuki. Molti fan hanno scherzato sul fatto che Eida abbia immediatamente preso il posto di Delta come migliore membro femminile della Kara, altri hanno ipotizzato che abbia una particolare Arte Oculare, vista la singolare forma delle sue pupille e iridi. E voi cosa ne pensate di Eldia? Vi ha colpito il suo debutto nel manga? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che è stata rivelata la copertina del volume 14 di Boruto, e vi lasciamo alla straziante decisione di Naruto per difendere Konoha.