Boruto 57: i dubbi di Eida sul proprio potere, ecco cosa sta succedendo

I fan del manga di Masashi Kishimoto e Kodachi Ukyo sono ansiosi di scoprire quale sarà l'abilità segreta di Amado in Boruto. Inoltre nel capitolo 57 sono stati rivelati i poteri di Eida, nuovo personaggio dell'opera.

Nelle pagine del fumetto infatti è stato rivelato che il cyborg ha il potere della chiaroveggenza, che permette ad Eida di scoprire cosa sta accadendo nel mondo in quel momento, oltre a ricordarsi alla perfezione tutto quello che ha vissuto negli anni precedenti. Non solo, Eida ha anche la capacità di far innamorare chiunque di lei, uomo o donna. L'unica eccezione è composta dai membri della sua famiglia e dagli Otsutsuki.

Discutendo dei suoi piani futuri con Code, Eida ha rivelato come affronterà Boruto e Kawaki: uno dei due sarà dato in pasto a Decacoda, per aiutare Code a completare la sua missione, mentre il secondo rimarrà affascinato dal potere del cyborg. Le particolari capacità di Eida hanno incuriosito molto i numerosi fan di Boruto, che aspettano con ansia di vedere il prossimo scontro tra Boruto, Kawaki e i loro due avversari. Il capitolo 58 dell'opera sarà infatti pubblicato il prossimo 20 maggio, nel frattempo il canale ufficiale di YouTube di V Jump ha condiviso sulla celebre piattaforma un video dedicato al capitolo 57 di Boruto.