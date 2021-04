Boruto 57: e se Eida fosse la figlia di quel personaggio?

Conclusa la fase di Isshiki Otsutsuki, è toccato a Code scoperchiare il vaso di Pandora. Uno degli ultimi membri rimasti di Kara ha iniziato a muoversi in Boruto: Naruto Next Generations, dopo essere stato relegato alle retrovie per tutta la fase iniziale del manga. Adesso è lui che comanda e sembra avere già ben chiara la situazione.

Per ottenere più informazioni e forza, Code si è recato in un vecchio santuario che precedentemente apparteneva a Boro, membro di Kara morto nello scontro con Boruto. Qui è stata imprigionata Eida, una delle creature di Amado che originariamente dovevano essere distrutte. Code ha deciso di liberarla e ha assaggiato subito il potere invincibile di Eida. La ragazza gli racconta parte della sua storia, rivelando anche di odiare particolarmente Amado.

Contemporaneamente, in Boruto: Naruto Next Generations 57, Amado rivela di aver avuto una figlia, persa tempo addietro. Considerati gli ultimi eventi, le informazioni in possesso dei fan sembrano indirizzare verso Delta oppure Eida: Amado avrebbe utilizzato il corpo della figlia per creare un nuovo androide a disposizione di Kara. Entrambe le ragazze sembrano avercela particolarmente con lo scienziato che ha abbandonato Kara e, considerata la coincidenza delle rivelazioni, Eida potrebbe essere il personaggio più probabile per questa parentela.

Ci sarà in futuro un incontro tra i due che confermerà la teoria di Boruto: Naruto Next Generations?