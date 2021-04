Boruto 57: Eida ha ricevuto un potere quasi invincibile?

Gli ultimi eventi del manga di Boruto: Naruto Next Generations hanno portato a uno sconvolgimento su più fronti. Da una parte, quello che sembrava l'antagonista definitivo della saga è stato battuto, sul fronte dei protagonisti invece c'è stato un forte ridimensionamento di poteri. La battaglia della nuova generazione è quindi alle porte.

Uno degli elementi che saranno utili in questa battaglia è l'abilità di Eida. La ragazza è un cyborg che è stata liberata da Code, il quale è stato anche messo al corrente del suo potere. Dopo i primi dettagli rivelati il mese scorso, MangaPlus ha pubblicato il capitolo 57 di Boruto con un avanzamento di questa situazione.

Mentre a Konoha è in corso il meeting dei Kage e si discute sul destino di Boruto, nella base segreta di Boro, Eida è stata liberata da Code. La ragazza tuttavia ha un potere molto particolare: non solo è in grado di vedere gli eventi mentre occorrono, a patto che questi siano avvenuti dopo la sua nascita e fino al presente, ma riesce anche a conquistare i cuori delle persone che ha intorno.

Riesce quindi ad ammaliare sia uomini che donne indiscriminatamente e sono poche le persone in grado di resisterle. Gli Otsutsuki, e quindi chi ha il karma, sono tra queste. Di conseguenza Eida potrebbe essere praticamente intoccabile dalla maggior parte dei personaggi di Boruto: Naruto Next Generations, rendendola un individuo particolarmente ostico da affrontare. Il suo obiettivo sembra però essere Kawaki, il quale potrebbe resistere a questo potere.