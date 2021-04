Boruto 57 è su Mangaplus: il futuro dei protagonisti, Konoha è nuovamente in pericolo?

Il capitolo 57 di Boruto: Naruto Next Generations, finalmente arrivato su Manga Plus, piattaforma online di Shueisha, porta i lettori alla scoperta del piano di Code, ultimo membro dell'Organizzazione Kara deciso a vendicare coloro i quali hanno ucciso il suo maestro.

Il capitolo riprende esattamente da dove il precedente ci aveva lasciati, ovvero con Code alla ricerca di nuovi alleati nella base segreta di Boro. In quel luogo misterioso, di cui nemmeno Jigen era a conoscenza, l'ultimo dei Kara trova una capsula in cui è addormentata Eida, colei che presta il nome al capitolo e che "conosce tutto di questo mondo".

Nel mentre, Naruto e Shikamaru sono impegnati in una videoconferenza con gli altri Kage per informarli su quanto accaduto e sui possibili obiettivi di Code. Nella peggiore delle ipotesi, i capi dei Cinque Grandi Paesi Ninja dovranno affrontare ancora una volta la Decacoda. Inoltre, preoccupato per la lenta ma graduale trasformazione di Boruto in Otsutsuki, Gaara chiede a Naruto se è pronto a combatterlo qualora Momoshiki dovesse impossessarsi nuovamente di lui. "Come Hokage, farò quello che bisognerà fare", risponde perentorio Naruto al suo amico.

L'attenzione si sposta poi su Amado, che durante una chiacchierata con Naruto rivela che sua figlia morì dodici anni prima. Lo scienziato ex di Kara, inoltre, porge una speciale medicina all'Hokage, una sorta di droga in grado di mitigare gli effetti del Byakugan, abilità oculare strettamente collegata agli Otsutsuki. Facendola prendere a Boruto, la trasformazione in Otsutsuki dovrebbe rallentare significativamente, ma l'effetto è solamente temporaneo.

In seguito, il capitolo torna su Code, che assiste al risveglio di Eida. La ragazza mostra immediatamente il suo immenso potere bloccando Code, il quale stava cercando d'illustrarle le sue intenzioni. Oltre a ciò, vediamo un'altra strana abilità, Eida è una chiaroveggente ed è in grado di "rubare il cuore" di chiunque.

Code le chiede dunque come sbloccare il suo potenziale latente ed Eida conferma che solamente Amado è in grado di eliminare i suoi limitatori. La ragazza, però, afferma che non appena vedrà lo scienziato lo ammazzerà: Amado è colpevole di averla privata della capacità di amare.

Scopriamo poi che Eida è ancora in vita grazie alla sua abilità di far innamorare le persone. Boro, pazzo di lei, la nascose in quel luogo segreto. Tuttavia, questo potere pare non avere effetto sugli Otsutsuki. Si chiude così, con Code ed Eida che complottano, il capitolo 57 di Boruto.

