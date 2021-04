Boruto 57: Naruto è disposto a tutto pur di difendere Konoha, la straziante decisione

Sbarcato da poco su Mangaplus, il nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations vede Naruto prendere una difficile posizione, andare contro tutto e tutti qualora servisse per difendere il proprio villaggio.

Nel capitolo 57 di Boruto, l'Hokage tiene una videoconferenza con gli altri quattro Kage per informarli su quanto avvenuto durante la battaglia con Isshiki Otsutsuki e per avvisarli di un nuovo imminente pericolo, l'ascesa di Code. Ovviamente, Naruto è costretto a rivelare anche di quanto successo a Sasuke, che ha perduto il suo Rinnegan in seguito a un attacco a sorpresa di Momoshiki, il quale è riuscito a impossessarsi del corpo di Boruto attraverso il Karma.

A quel punto, solamente Gaara, uno dei più grandi amici di Naruto, riesce a porgli una domanda di vitale importanza. Se Boruto dovesse nuovamente perdere il controllo in favore di Momoshiki, l'Hokage sarebbe disposto a combatterlo ed eventualmente a ucciderlo?

Sicuro delle sue parole, Naruto afferma: "Farò ciò che deve essere fatto. Come Hokage". Ma il Settimo Hokage troverà realmente la forza di scontrarsi contro suo figlio, seppur impossessato da un Otsutsuki?



Resta tuttavia una spinosa questione. Naruto è ancora in grado di fronteggiare un Otsutsuki? Nel corso dell'ultima battaglia, l'Hokage ha perduto, forse per sempre, il potere di Kurama. Quando Momoshiki è emerso dal corpo di Boruto, da solo è stato in grado di tener testa a Naruto, Sasuke e Kawaki. Se dovesse nuovamente saltar fuori, questa volta potrebbe essere la fine per Konoha. Scopriamo il potere di Eida nel capitolo 57 di Boruto.