Boruto 57, la nuova alleanza dei cattivi metterà in crisi i protagonisti?

La nuova generazione diventerà sempre più importante in Boruto: Naruto Next Generations d'ora in avanti. Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha hanno perso grossa parte dei loro poteri, dall'altra parte l'organizzazione Kara è stata quasi spazzata via e hanno perso il loro pilastro, Isshiki Otsutsuki. I più giovani però resistono ancora.

Mentre Boruto e Kawaki a Konoha saranno due pilastri importanti del futuro, abbiamo assistito negli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations alla crescita di Code. Il giovane membro di Kara, messo in disparte durante la prima fase del manga, ha acquisito un ruolo di primo livello con la dipartita del suo capo. Ottenuta in eredità la sua volontà, Code decide di ottenere un'arma importante, ovvero la misteriosa Eida che era stata nascosta da Boro.

Eida, capace di ammaliare ogni ninja grazie al proprio potere, è anche in grado di vedere ogni avvenimento occorso dalla sua nascita fino al presente. Dopo una breve discussione e la scelta di alcuni obiettivi, Eida e Code stringono un'alleanza che li porterà inevitabilmente a incrociare la strada con Boruto e Kawaki.

I giovani membri di Kara saranno quindi gli antagonisti della prossima fase di Boruto: Naruto Next Generations e le loro capacità, in particolare quelle di Eida, potrebbero essere fermate solo dai due giovani ninja della foglia. Infatti, Eida ha già ammesso che soltanto coloro che hanno il potere degli Otsutsuki possono resistere all'ammaliamento, pertanto i ninja di Konoha, anche Naruto e Sasuke, non saranno in grado di ostacolarla.



Ciò permetterà anche al duo di infiltrarsi facilmente nel villaggio e sfruttando la forza di entrambi sarà probabile un tag team match tra Boruto & Kawaki VS Eida e Code. I prossimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations potrebbero quindi già essere fondamentali pre il destino del mondo dei ninja.