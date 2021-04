Boruto 57: quando uscirà il prossimo capitolo? Ecco cosa potrebbe accadere

Si è conclusa la prima fase di Boruto: Naruto Next Generations ormai da qualche mese. La sconfitta di Isshiki Otsutsuki ha portato a un netto cambio di equilibrio tra le varie forze in gioco, ma ha anche aperto a nuovi scenari e linee narrative. Cosa potrebbe succedere in Boruto: Naruto Next Generations 57?

Ora che Naruto e Sasuke sono stati depotenziati mentre Boruto e Kawaki stanno diventando sempre più importanti è giunto il tempo di entrare davvero nella nuova era. Dall'altra parte, Code sta cercando di ottenere quanto più potere possibile e lo farà con un'arma misteriosa. Proprio su quest'arma sarà probabilmente incentrata la prima parte di Boruto: Naruto Next Generations 57. Il giovane membro dell'organizzazione Kara verrà a conoscenza di informazioni importanti, e i lettori con lui.

La seconda metà del capitolo potrebbe invece essere destinata al summit dei cinque Kage, con gli altri capi villaggio che verranno informati sulla situazione. Proprio in questo incontro potrebbe essere deciso il futuro di Boruto che traccerà anche la via da seguire per il resto del manga. Un capitolo quindi fondamentale per l'opera scritta da Masashi Kishimoto.

Boruto: Naruto Next Generations esordirà su MangaPlus martedì 20 aprile 2021 alle ore 17:00 in inglese e spagnolo.