Boruto 58: l'Hokage ha compreso un'importante, e sconvolgente, verità su suo figlio

Il mistero del marchio Karma è uno degli elementi più interessanti, nonché centrali, della serie Boruto, e per quanto ci siano state rivelazioni molto importanti nel corso dei capitoli, non sono chiari tutti gli effetti che questo sistema di backup utilizzato dagli Otsutsuki potrebbe avere sull'organismo scelto come ospite.

Profondamente preoccupato per la condizione di suo figlio, Naruto ha chiesto aiuto ad Amado, il quale dopo una significativa conversazione con l'Hokage, ha donato a quest'ultimo dei medicinali potenzialmente capaci di rallentare il processo di trasformazione a cui è sottoposto il corpo di Boruto, ma potenzialmente anche in grado di ucciderlo.

Nelle prime pagine del capitolo 58, Naruto discute proprio di questo con il figlio, rimanendo scioccato quando il protagonista ingerisce con leggerezza una delle compresse, senza pensare alle possibili conseguenze. L'Hokage rimane sconvolto di fronte alla tempestività del figlio, il quale però spiega di essere ormai preparato al peggio e a qualsiasi cambiamento che lo aspetta legato al Karma, e di aver già accettato tutto questo. Naruto, sollevato dell'assenza di qualsiasi effetto negativo dei medicinali, non alimenta la discussione ma sembra rimanere pensieroso e particolarmente colpito dalle parole di Boruto.

