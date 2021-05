Boruto 58 è su MangaPlus: l'allenamento del Team 7, Kawaki contro tutti

Il capitolo 58 di Boruto: Naruto Next Generations è finalmente arrivato su MangaPlus, la piattaforma online di proprietà di Shueisha che permette ai fan di leggere le proprie opere preferite gratuitamente. Scopriamo cosa sta succedendo alla nuova generazione del Villaggio della Foglia.

Il nuovo capitolo dell'opera di Masashi Kishimoto si apre con Naruto che passa le medicine ricevute da Amado a suo figlio Boruto. Tali pillole dovrebbero rallentare il processo di trasformazione in Otsutsuki, ma potrebbero portare anche a effetti collaterali potenzialmente letali. Mentre l'Hokage cerca di spiegare la situazione al suo erede, Boruto non perde tempo e ingurgita immediatamente una pillola. Con grande sollievo per entrambi, sembra che non ci sia nessuna strana reazione.

La scena si sposta poi con Boruto che si sposta al campo di addestramento, dove avvisa i suoi compagni di quanto appena avvenuto. Kawaki è però assolutamente contrariato, Boruto è andato contro il piano che avevano progettato in precedenza. Il Sigillo Karma del figlio dell'Hokage doveva essere trasmesso a Code.

Boruto, però, afferma che il loro piano era solamente una remota ipotesi, e che non hanno davvero idea di quanto sia pericoloso l'Interno di Kara. Proprio per questo, Kawaki intende cominciare l'addestramento.

Mentre Konohamaru e Naruto monitorano la situazione dall'alto, Sarada zittisce i due ragazzi facendo capire chi comanda. Il Recipiente di Kara, però, si ribella e stuzzica la giovane Uchiha. A quel punto, interviene anche Mitsuki, che chiede a Kawaki come vorrebbe agire. Molto semplicemente, il ragazzo risponde che il segreto per battere Code è combattere tra loro.

Immediatamente, Kawaki attacca Mitsuki, che però riesce a bloccare i suoi colpi. Anche Sarada partecipa alla battaglia, lanciando un enorme palla di fuoco all'avversario, che però riesce a evitarla. Quando però la ragazza lancia degli Shuriken, Kawaki non fa in tempo a scansarli.

Incredula per averlo realmente colpito, Sarada capisce però che si trattava solamente di una Copia d'Ombra, Kawaki è alle sue spalle. Come aveva promesso, Boruto è il protettore di Sarada, e interviene a difesa dell'amica. La scontro si trasforma in un uno contro uno tra i due figliocci dell'Hokage, chi perderà deciderà come agire.

Dopo un equo scambio di colpi, Kawaki lancia delle sfere di energia contro Boruto, che riesce ad assorbirle attraverso il Karma e a reagire con l'arte del fulmine. Convinto di possedere ancora il Karma, anche Kawaki cerca di assorbire il colpo. Quando si rende conto di non avere più il sigillo è troppo tardi, subisce in pieno l'attacco e perde lo scontro.

Il combattimento è terminato e Kawaki si sente in colpa per essere ancora troppo debole e non poter proteggere il Settimo Hokage. Con una parlatina che ricorda quella di suo padre, Boruto cerca di far capire al compagno che non deve fare tutto da solo, ma che può tranquillamente affidarsi a loro. Il capitolo 58 di Boruto si chiude con Kawaki che promette di diventare più forte.

Il capitolo 59 dell'opera arriverà su MangaPlus il 20 giugno alle ore 17 in punto. L'autore di Boruto, Ukyo Kodachi, si è espresso sul tema della pirateria.