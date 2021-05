Boruto 58, primi spoiler: ecco cosa è trapelato sul prossimo capitolo

La nuova generazione di Boruto: Naruto Next Generations si sta guadagnando sempre più spazio. Gli ultimi eventi hanno infatti portato a un indebolimento degli adulti, mentre i giovani protagonisti e antagonisti sembrano essere sempre più centrali nella trama. Il ritorno di Kishimoto è coinciso con questo cambio di passo.

In attesa che Boruto e gli altri ottengano davvero uno spazio da protagonisti, ottenendo il posto di Naruto e compagnia, siamo entrati in una fase transitoria dopo lo scontro con Isshiki Otsutsuki. Il giovane protagonista sta cercando di capire come ostacolare il potere di Momoshiki, mentre Code si sta dando da fare per crearsi un gruppo con cui assaltare Konoha e raggiungere i suoi obiettivi. Il capitolo 58 di Boruto sarà importante per tutto ciò, ma mancano ancora alcuni giorni prima che debutti su MangaPlus.

Organic Dinosaur, nota insider che più volte in passato ha portato per prima i leak su Boruto, ha lanciato alcuni tweet sui contenuti del prossimo capitolo. I primi spoiler di Boruto 58 si soffermano su due soli aspetti: il primo riguarda la composizione della pagina a colori che vedrà più personaggi insieme; il secondo invece riguarda il protagonista, con Boruto che assumerà una delle pillole di cui parlava Amado nello scorso capitolo. Il titolo del capitolo 58 di Boruto dovrebbe riferirsi proprio a quest'ultimo evento.

La leaker non è scesa nel dettaglio sul resto del capitolo, soffermandosi solo su queste due informazioni. Boruto 58 è programmato per giovedì 20 maggio.