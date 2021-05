Boruto 58: il protagonista ha finalmente ereditato il jutsu più iconico di Naruto

Sin dall'inizio dell'opera, Boruto ha dimostrato di saper padroneggiare le tecniche più imponenti di suo padre, come la moltiplicazione del corpo o il Rasengan. Tuttavia, nel corso del capitolo 58 del manga, il giovane protagonista ha sfoggiato il jutsu che ha reso iconico suo padre Naruto. Scopriamo quale!

Nel tentativo di fermare la sua trasformazione in Otsutsuki, Boruto ha assunto un pericoloso medicinale creato da Amado che teoricamente dovrebbe rallentare il processo. Una volta informati i suoi compagni di squadra della sua decisione, però, Kawaki si è lamentato della sua scelta, affermando che l'unica possibilità di sbarazzarsi del Karma è trasmetterlo a Code.

Dopo uno scambio di vedute piuttosto piccato, Kawaki ha proposto uno sparring, chi avrebbe vinto la battaglia simulata avrebbe deciso le future mosse del gruppetto. Lo scontro è terminato in favore del Team 7, con Boruto che ha intrapreso una sfida uno contro uno con Kawaki.

Al termine del combattimento, però, intuendo i pensieri del suo amico, Boruto ha utilizzato una delle tecniche più iconiche del Settimo Hokage, il Talk no Jutsu. "Non portarti tutto addosso da solo. Appoggiati di più a noi, siamo tuoi amici. Potresti sentirti responsabile del fatto che Kara abbia preso di mira Konoha e papà, ma non è davvero così. In ogni caso, non possiamo lasciare i cattivi liberi di fare ciò che vogliono".

Ascoltando e fidandosi delle parole di Boruto, Kawaki decide così di diventare il quarto componente del Team 7. Ereditando il Talk no Jutsu, il giovane protagonista ha dimostrato che questa tecnica è una dote della famiglia Uzumaki. Ecco il capitolo 58 di Boruto nel nuovo video di V-Jump.