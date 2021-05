Boruto 58: quando uscirà e cosa succederà nel prossimo capitolo del manga

Conclusa la prima fase del manga, Boruto: Naruto Next Generations è ora alle prese con altri problemi. Isshiki Otsutsuki è morto ma c'è da risolvere la situazione del Karma di Boruto, la minaccia del Decacoda e di Code, l'erede della volontà dell'Otsutsuki. Ed è proprio Code che si è mosso molto negli ultimi capitoli.

Il nuovo capo di ciò che resta dell'organizzazione Kara è al lavoro per ampliare il proprio arsenale offensivo e ha deciso di sfruttare il potere di Eida, un personaggio che in origine doveva essere distrutto ma che è stato salvato da Boro insieme a tutti gli altri esseri umani modificati da Amado. Nel capitolo 57 di Boruto: Naruto Next Generations, Eida e Code hanno unito le forze.

Cosa accadrà in Boruto 58? Code ed Eida saranno pure in squadra, ma la loro potenza offensiva non è sufficiente per attaccare il villaggio di Konoha e probabilmente neanche per infiltrarsi e poi fuggire senza problemi. Per questo è possibile che vedremo altre persone unirsi ai due: se Delta è davvero stata messa KO definitivamente da Amado, allora ciò che resta sono gli altri cyborg salvati da Boro. Intanto Boruto deve allenarsi con Kawaki per riuscire a sfruttare a dovere il Karma, e soprattutto Naruto potrebbe mettere in moto il piano che ha stabilito con lo scienziato.

Boruto 58 sarà pubblicato il 20 maggio alle ore 17:00 su MangaPlus in inglese e spagnolo.