Boruto 58 spoiler completi: decisione importante in vista

Boruto 58 è alle porte. Il manga di Mikio Ikemoto e Masashi Kishimoto sta per essere pubblicato su MangaPlus e V-Jump. Ma in rete sono già emersi degli spoiler corposi per Boruto capitolo 58, scopriamo di cosa si tratta.

Il capitolo 58 di Boruto: Naruto Next Generations si intitola "L'attrezzo giusto per il lavoro giusto: idioti, cesoie e quel maledetto bastardo" e l'apertura è una doppia pagina a colori dove vediamo Boruto e Kawaki al centro, mentre intorno ci sono personaggi importanti come Code, Amado, Shikamaru, Naruto e tanti altri.

Continua la trasformazione in un Otsutsuki di Boruto, che si ritrova a tu per tu col padre che ha appena ricevuto le pillole da Amado. Naruto spiega accuratamente la situazione al figlio, così come l'effetto di quelle pillole, ma Boruto ne prende una e immediatamente la mette in bocca. Naruto è sconvolto, ma Boruto risponde di aver già preso una decisione tempo prima, e che tanto non sapranno mai quali sono gli effetti collaterali senza provare.

La scena si sposta all'esterno con Kawaki, Boruto, Sarada e Mitsuki insieme. Kawaki chiede all'amico perché stia prendendo questa medicina nonostante i rischi, mentre Boruto risponde di aver preso una decisione conoscendo i rischi. Mitsuki è senza parole mentre Kawaki si arrabbia dato che questo potrebbe mettere a rischio il piano di usare Code. Ma Boruto sa che quella di Kawaki è solo un'ipotesi e non si sa quanto sia forte il nemico.

Konohamaru e Naruto li osservano dall'alto, mentre Sarada chiede di smetterla di urlare e di allenarsi invece. Kawaki e l'Uchiha iniziano a litigare, mentre Konohamaru risponde che il ragazzo non sa essere molto cooperativo. Kawaki si arrabbia perché sa che non c'è molto tempo e l'allenamento che stanno facendo porterà risultati tra molti anni, e Mitsuki capisce cosa vuole provare a dire. Il suggerimento di Kawaki di provare un allenamento pratico viene quindi preso in considerazione. Naruto ferma Konohamaru per non farlo intervenire nel combattimento.

Kawaki continua a combattere con Mitsuki, ribattendo a distanza alle frasi di Sarada, quando anche quest'ultima entra in combattimento mettendo seriamente in difficoltà il ragazzo. Ma il Kawaki in difficoltà era un clone, con quello vero che sta per attaccare Sarada alle spalle, ma Boruto interviene in tempo per fermare l'attacco. Boruto decide di affrontare Kawaki in un 1 VS 1, e se dovesse perdere allora smetteranno con questo allenamento, altrimenti utilizzeranno qualunque metodo Kawaki voglia usare. Konohamaru e Naruto continuano a osservare la situazione, anche se sembrano più preoccupati di prima.

Boruto e Kawaki iniziano a combattere, con Kawaki che sfrutta il Karma per assorbire tutti gli attacchi. In occasione di un ninjutsu di Boruto però il Karma non funziona e Kawaki viene respinto, perdendo lo scontro. Boruto cerca di convincere il ragazzo ad appoggiarsi di più ai suoi amici invece di fare tutto da solo. Kawaki sembra accettare le condizioni, anche se decide di voler diventare più forte a ogni costo.

Finisce così Boruto 58, un capitolo completamente incentrato sul gruppetto di protagonisti. Il capitolo successivo arriverà a giugno.