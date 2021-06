Boruto 59: le oscure promesse di Amado, Kawaki può davvero ottenere un potere più grande?

Gli eventi degli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations hanno sconvolto la condizione di Kawaki, ritrovatosi senza alcun potere proveniente dal marchio Karma. Incubi e preoccupazioni segnano le giornate del giovane ragazzo, al quale Amado, ex membro interno dell'organizzazione Kara, ha offerto un'interessante possibilità.

In seguito alla morte e distruzione di Isshiki Otstsuki, Kawaki è rimasto senza abilità legate alla sua identità di Recipiente. Nonostante abbia quindi riacquisito una sorta di libertà, il ragazzo è profondamente preoccupato per il suo futuro. Mostrandosi più vulnerabile del solito nel capitolo 59, Kawaki viene colpito da una sorprendente rivelazione da parte di Amado.

Lo scienziato infatti spiega che il suo corpo rimarrà per sempre un recipiente dell'Otsutsuki, e che per fermare la minaccia crescente di Code, alleatosi con Elda e con un nuovo antagonista, il "Cavaliere" Daemon, dovrà accrescere il suo potere. Per farlo, Amado gli presenta la possibilità di ottenere una nuova forma del marchio Karma, utilizzabile come arma e senza alcun pericolo per l'utilizzatore.

Dopo aver riflettuto qualche istante Kawaki rifiuta l'offerta, e per il momento sembra aver preso la decisione giusta, considerate le misteriose e oscure intenzioni di Amado. Ricordiamo che il capitolo 60 di Boruto arriverà il 20 luglio su Manga Plus.