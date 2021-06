Boruto 59: il piano degli antagonisti nel video animato di V-Jump

Arrivato da pochissimo su MangaPlus, la piattaforma online che permette di leggere gratuitamente gli ultimi capitoli delle opere di Shueisha, Boruto 59 ha tralasciato completamente il protagonista principale e il Settimo Hokage per concentrarsi su Kawaki e sugli antagonisti, che si stanno rialzando in seguito alla sconfitta di Jigen.

Se nel capitolo 58 di Boruto l'attenzione era tutta rivolta al Team 7, questa volta i riflettori sono puntati sull'ultimo Interno dell'Organizzazione Kara, il quale si sta circondando di nuovi alleati. Dopo aver risvegliato Eida, infatti, Code ha trovato un nuovo socio.

Il capitolo 59 di Boruto: Naruto Next Generations vede Code ed Eida discutere sulle loro prossime mosse. Il possessore del Karma imperfetto promette fedeltà alla ragazza, diventando un suo "Cavaliere", e giura inoltre di non fare del male a Kawaki. Ciò non vale per il Settimo Hokage, Code è deciso a eliminarlo a qualsiasi costo.

In cambio, Eida sarà l'occhio e le orecchie di Code. La ragazza, però, afferma che in battaglia non potrà essergli di alcun aiuto, dal momento in cui non conosce alcuna abilità specifica e odia il dolore. Ad aiutare Code in combattimento sarà il secondo "Cavaliere" di Eida, suo fratello minore Daemon.

Risvegliato dalla camera criogenica in cui era stato nascosto da Boro, Daemon rivela subito la sua immensa potenza. In un attimo, senza che nessuno se ne accorga, balza sulle spalle di Code, facendolo diventare la sua personalissima cavalcatura. Quando poi i fedeli di Boro raggiungono il trio, Daemon li uccide senza alcuna pietà in men che non si dica.

Prima di vedere questi eventi nella serie animata ci vorrà ancora un po' di tempo. Difatti, l'anime di Boruto è alle prese con il capitolo 37. Tuttavia, la conversazione tra Code ed Eida, e il risveglio di Daemon sono stati adattati in uno spettacolare video animato realizzato da V-Jump, rivista mensile di Shueisha.