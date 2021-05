Boruto 59, tutti vogliono migliorare: quando uscirà il prossimo capitolo?

Il capitolo 58 del manga di Boruto è arrivato il 20 maggio su MangaPlus in inglese e spagnolo. La nuova storia scritta da Masashi Kishimoto si è quindi arricchita di un altro appuntamento mensile e ha portato i giovani protagonisti ancora più vicini alla battaglia con il loro attuale nemico.

Mentre Boruto ha preso le pillole, compiendo quindi una decisione importante che potrebbe anche invalidare la tattica che aveva pensato con Kawaki, proprio l'ex possessore del Karma ed ex recipiente designato da Isshiki Otsutsuki si oppone a questo gesto ed è convinto che invece dovrebbero allenarsi combattendo. Lo scontro vede Kawaki sconfitto a causa del suo troppo affidamento sul Karma, e conferma quindi che si sottoporrà allo stesso allenamento di Boruto, Sarada e Mitsuki. Kawaki però sembra voler diventare molto più forte per poter ripagare Naruto, che lo sta osservando.

Sarà Kawaki il protagonista del capitolo 59 di Boruto: Naruto Next Generations? È possibile, dato che la saga sembra essere entrata in una fase più calma dove sia i protagonisti che gli antagonisti si stanno prendendo il loro tempo per rimettersi in forze e costruire un'azione offensiva verso la controparte. Kawaki dovrà abituarsi a un mondo senza Karma e quindi rivedere il proprio stile di combattimento, pertanto Kishimoto potrebbe anche optare per un altro capitolo di allenamento dove Boruto e soci rispolverano i fondamentali.

Boruto capitolo 59 arriverà su MangaPlus il 20 giugno 2021 alle ore 17:00 in inglese e spagnolo.