Boruto 60: grosse novità su un Villain grazie ai nuovi leak

Dopo diversi capitoli di preparazione, pare che la battaglia decisiva stia finalmente per esplodere. Secondo le prime informazioni in anteprima, nel capitolo 60 di Boruto: Next Generations i ninja della Foglia e l'Organizzazione Kara risolveranno la loro disputa una volta per tutte.

Al termine della vittoriosa battaglia contro Isshiki Otsutsuki, gli shinobi di Konoha hanno subito un duro colpo. I due leader del villaggio, Naruto e Sasuke, hanno visto i loro poteri ridursi drasticamente; la loro eredità è ora nelle mani della prossima generazione, in particolare in quelle del nuovo Team 7 composto da Boruto, Kawaki, Sarada e Mitsuki.

Mentre i quattro ragazzi riorganizzavano le idee per decidere come agire in futuro, l'ultimo Interno dei Kara non ha esitato neppure per un momento. Approfittando della calma apparente, si è recato in un luogo abbandonato da Boro per reclutare due nuovi compagni di battaglia, Eida e suo fratello minore Daemon.

Eida possiede un particolare potere di chiaroveggenza che le permette di farsi assecondare dagli uomini, ma in battaglia ammette di non essere particolarmente efficiente. Il suo fratellino, invece, che ha fatto il suo debutto in Boruto capitolo 59, è un peperino, micidiale in combattimento. Più forte è l'intento di uccidere di chi gli si scaglia contro, più potente è la sua reazione. Questo nuovo trio sembra pronto per sfidare Konoha.

Nel capitolo 60, che farà il suo debutto su MangaPlus il 20 luglio, probabilmente vedremo la prima schermaglia tra i due gruppetti. Nell'anteprima pubblicata su Weekly Shonen Jump, e condivisa dall'utente @Abdul_S17, si legge che, in cerca di giustizia, un grande nemico sta per abbattersi su Boruto e compagni.

Il protagonista e Kawaki si allenano per prepararsi all'imminente attacco degli ultimi rimasti di Kara, ma Daemon si è risvegliato. "Il tempo per la battaglia decisiva è giunto".