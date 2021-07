Boruto 60, arrivano i primissimi spoiler: Kawaki e Daemon centrali?

La nuova generazione si sta muovendo. I protagonisti e gli antagonisti di Boruto: Naruto Next Generations pianificano le loro mosse, con i giovani che si stanno dando da fare per ritagliarsi il loro posto nel mondo e perseguire i propri obiettivi. Boruto e Kawaki stanno affrontando i loro dilemmi, dall'altra Code sta creando un esercito.

Nel capitolo 60 di Boruto in uscita la prossima settimana su MangaPlus si inizieranno probabilmente a muovere i nemici, mentre i protagonisti dovranno capire se ci sono effetti collaterali per le pillole che sta prendendo il giovane ninja biondo. Alcune scene sono state però leakate in rete nelle ultime ore.

L'utente Organic Dinosaur su Twitter ha condiviso alcune informazioni spoiler su Boruto: Naruto Next Generations capitolo 60 e, con la partecipazione di Van3vane5 ha messo a disposizione anche alcune immagini ridisegnate per far capire meglio alcune delle poche scene rivelate in arrivo.

Dai due tweet scopriamo che la pagina a colori di Boruto 60 è dedicata a Daemon, il nuovo personaggio apparso negli ultimi capitoli e fratellino di Eida. Lo vediamo in una posa accovacciata e di lato, con un ghigno sul volto, mentre la prima pagina riporta anche il titolo del capitolo, traducibile come "Casa" oppure come "Il posto a cui appartieni".

La seconda scena leakata invece riguarda Kawaki. Il giovane riceve il suo coprifronte della foglia e, incerto, si chiede come indossarlo. Nel secondo tweet lo vediamo appunto dubbioso, con il coprifronte al collo o sulla fronte.

Boruto 60 sarà pubblicato su MangaPlus il 20 luglio 2021 in inglese e spagnolo.