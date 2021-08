Boruto 60: Code è in grado di utilizzare uno dei jutsu del Quarto Hokage?

Uno dei ninja più impressionanti della storia creata da Masashi Kishimoto è il Lord Quarto Hokage, Minato Namikaze. Il papà di Naruto, che ha dato vita a diversi jutsu, tra cui il Rasengan, era dotato di capacità impressionanti, una delle quali sembra essere tornata in Boruto: Naruto Next Generations.

Il capitolo 60 di Boruto comincia con Shikamaru, Sai e Ibiki che discutono sull'ultimo rimasto dell'Organizzazione Kara. Il consigliere del Settimo Hokage rivela che fuori dalle mura del Villaggio della Foglia sono stati trovati degli strani marchi, riconducibili a Code. Stando a quanto affermato, questi "Claw Marks" permettono all'antagonista di viaggiare istantaneamente da marchio a marchio, un po' come il Quarto Hokage faceva con i suoi Kunai del Trasferimento Istantaneo.

Il Lampo Giallo della Foglia, soprannominato in questo modo proprio per via di tale tecnica, era solito applicare dei marchi con inciso il sigillo del Volo del Dio del Fulmine su dei kunai a tre punte. Lanciandoli tra le file nemiche, poteva teletrasportarsi istantaneamente da una parte all'altra del campo di battaglia.

Con una tecnica apparentemente molto simile alla Dislocazione Istantanea, anche Code riesce a muoversi tra i marchi da lui applicati. Nel capitolo 60 di Boruto, l'Interno di Kara mostra per la prima volta i suoi "Marchi Artiglio" per salvare Bug dalle grinfie di Daemon.

Cosa ne pensate di questa pericolosissima tecnica messa in mostra da Code? Credete sia ispirata a quella iconica del Quarto Hokage? Fuggire o restare? Ecco l'indecisione di uno dei protagonisti di Boruto.