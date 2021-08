Boruto 60: come si indossa il coprifronte della Foglia? L'amletico dubbio di Kawaki

Tra complotti e indagini, nel capitolo 60 di Boruto: Naruto Next Generations c'è stato tempo anche per un divertente siparietto. Seppur non in via ufficiale, Kawaki ha ricevuto il coprifronte della Foglia... Ma come si indossa esattamente?

Il capitolo 60 di Boruto si concentra sull'indecisione di Kawaki: fuggire via per proteggere i suoi cari oppure restare assieme a loro e combattere i nemici? A dissipare questi dubbi è intervenuto il Settimo Hokage, che con estrema dolcezza, come è solito fare, lo ha riportato dalla sua famiglia.

Accolto a braccia aperte da Boruto, Himawari e Hinata, i quali lo stavano aspettando per cena, arrivato a casa Uzumaki Kawaki ha ricevuto un dono inaspettato. Boruto, mettendo fine all'astio iniziale, decide di regalargli il suo coprifronte, dal momento in cui lui possiede già quello del suo maestro Sasuke Uchiha.

Inizialmente Kawaki rifiuta, dato che non è ancora un ninja in via ufficiale, ma poi, spronato dalla sua famiglia, decide d'indossare il coprifronte... Il ragazzo ha però un grosso dubbio: come si indossa?

Tipicamente, i ninja lo indossano sulla fronte, ma alcuni decidono d'indossarlo a mo di cintura o sul braccio. Sulle prime, Kawaki se lo stringe sulla fronte, ma, in seguito agli sfottò di Boruto, decide di legarselo al collo. Cosa ne pensate del suo nuovo look? Ecco l'indecisione di uno dei protagonisti in Boruto 60.