Boruto: l'intricato schema di Code, la vendetta è servita?

La battaglia tra Isshiki Otsutsuki e i ninja del Villaggio della Foglia ha portato a gravi conseguenze per entrambe le fazioni. Sasuke e Naruto hanno perso rispettivamente il Rinnegan e Kurama, mentre l'Organizzazione Kara il suo leader. Tuttavia, in Boruto 60 l'erede della volontà di Jigen sta elaborando il suo intricato piano.

Dopo la sconfitta di Isshiki Otsustsuki e la scomparsa di tutti i suoi compagni, Code ha preso le redini di un'Organizzazione Kara morente e l'ha rifondata. Avendo arruolato due nuovi compagni, Ada e Daemon, l'ultimo Interno è ora pronto a colpire chiunque sia immischiato con la morte del suo maestro.

Il Villaggio della Foglia deve affrontare una minaccia senza precedenti, un trio d'antagonisti variegato e dai poteri esorbitanti. Code ha la folle capacità di trasportare istantaneamente se stesso, i suoi compagni e addirittura degli oggetti, attraverso dei segni piazzati in luoghi specifici, denominati "Claw Marks". Ada ha invece il potere di far innamorare di lei chiunque incontri, esclusi i Recipienti, mentre Daemon è in grado di riflettere i danni provenienti dagli attacchi subiti.

La nuova Organizzazione Kara si preannuncia un ostacolo quasi insormontabile per Boruto e Kawaki, i nuovi protettori di Konoha. Vi lasciamo a data di uscita e previsioni su Boruto 61 e alla promessa del Settimo Hokage in Boruto 60.