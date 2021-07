Boruto 60: il potere segreto dei nuovi villain, il mistero di Ada

Dopo la sconfitta di Isshiki Otsutsuki si pensava che la minaccia dell'Organizzazione Kara fosse ormai debellata, ma così non è stato. Code, l'ultimo Interno rimasto in vita, ha promesso vendetta e mentre i ninja di Konoha si riorganizzavano, è andato alla ricerca di nuovi alleati. Ecco la forza segreta dei nuovi villain del manga di Boruto.

Accompagnato dal vecchio Bug, Code si è recato nel laboratorio segreto di Boro, dove, a quanto pare, era stato tenuto nascosto un ultimo pericoloso cyborg. Addormentata in una capsula scientifica, Ada si è ora risvegliata; Code non è più solo nella sua battaglia.

Ada, tuttavia, non è assolutamente in grado di combattere, in quanto le sue abilità in combattimento si limitano a una conoscenza basica del taijutsu. La forza della ragazza risiede nelle sue abilità oniriche, dal momento in cui è in possesso di poteri di chiaroveggenza.

Nominando Code suo cavaliere, Ada lo convince ad aprire una seconda capsula, in cui vi è rinchiuso suo fratello minore, Daemon. Immediatamente, il ragazzino dimostra il suo straordinario potere: in un attimo, sale in groppa a Code e lo sbeffeggia cavalcandolo. Daemon possiede un'abilità piuttosto particolare, maggiore è l'intento omicida dei suoi avversari, maggiore è il suo potere.

A quanto pare, però, entrambi i nuovi villain sembrano nascondere qualcosa. Quando in Boruto 60 Code chiede loro di spiegargli chiaramente i loro poteri, Ada rifiuta. "Daemon, shh. Non dovresti rivelare le tue carte così prontamente. Ti ho già detto che Daemon riflette gli attacchi e questo è tutto ciò che devi sapere. Almeno per il momento. Non offenderti Code, ci siamo appena conosciuti. Deve passare più tempo prima che io possa mostrarti tutto".

Per quale motivo Ada non ha voluto illustrare i poteri di Daemon a Code? I due saranno protagonisti di un tradimento o stanno complottando altro? Ecco il significato delle parole di Naruto in Boruto 60.