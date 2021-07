Boruto 61 data di uscita e previsioni: quale futuro aspetta i giovani di Konoha?

Archiviata la questione Isshiki Otsutsuki, rimane ancora in gioco l'ultimo degli elementi di spicco dell'organizzazione Kara, il giovane Code. Ormai da qualche capitolo di Boruto: Naruto Next Generations il ragazzo sta mettendo su un gruppetto di individui inediti con cui assaltare Konoha e dare inizio al suo piano.

A lui si sono uniti i misteriosi Ada e Daemon, due fratelli cyborg creati da Amado e che provano risentimento verso di lui. Anche se non ancora fiduciosi di Code, lo aiuteranno nel suo piano in modo tale da portare a termine anche i propri. E se i cattivi non stanno fermi, neanche i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations stanno a girarsi i pollici.

Kawaki sembra aver trovato un posto dove stare nonostante tutto, anche se intorno a lui c'è gente che non lo ritiene degno di fiducia. Boruto sta continuando a prendere le pillole, ma per ora non ci sono effetti, mentre Amado sta portando a termine un nuovo progetto. Vedremo la risoluzione di questi elementi in Boruto: Naruto Next Generations 61? Il prossimo capitolo potrebbe seguire due sentieri diversi: o ci sarà ancora una fase tranquilla, con magari degli allenamenti e la risoluzione di qualche punto focale, oppure ci si muoverà per la guerra con Code, Ada e Daemon che faranno la loro mossa. Secondo voi quale sarà il prossimo passo di Boruto?

Boruto: Naruto Next Generations 61 sarà pubblicato sulla piattaforma ufficiale MangaPlus il 18 agosto 2021 alle ore 17:00 in inglese e spagnolo.