Boruto 61: futuro in bilico, verso dove pende l'ago della bilancia?

Al termine dello scontro con Isshiki Otsutsuki, che ha messo in ginocchio Naruto e Sasuke, i ninja di Konoha hanno dovuto affrontare un lungo processo di riorganizzazione. Nel frattempo, l'ultimo Interno dell'Organizzazione Kara ha avuto modo di andare alla ricerca di rinforzi. La battaglia finale esploderà nel prossimo capitolo di Boruto?

Con il Settimo Hokage privato di Kurama e Sasuke Uchiha del suo Rinnegan, il Villaggio della Foglia deve fare ora affidamento sulla nuova generazione, i cui leader sono Boruto e Kawaki. I due giovani ragazzi si sono ripromessi di fermare in maniera definitiva la minaccia dell'Organizzazione Kara e di annullare per sempre il sigillo Karma che sta minacciando la vita del primogenito di Naruto.

Kawaki, tuttavia, appare fortemente indeciso sul suo futuro. Il Recipiente di Isshiki Otsutsuki si trova in bilico tra il voler restare accanto all'Hokage e alla sua nuova famiglia, e il volersene andare dal villaggio per proteggerli. Kawaki è conscio che quella non è la sua vera casa e che gli abitanti di Konoha lo guardano con diffidenza, d'altronde dal suo arrivo tra le mura della Foglia ha portato solamente catastrofi.

A salvarlo dal baratro è stato il Settimo Hokage, che ha affermato che lui è suo figlio e che le porte di casa Uzumaki sono aperte. Se Kawaki non dovesse sentirsi accettato, allora lui avrebbe fallito nel ruolo di Hokage.

Questa situazione potrebbe sbloccarsi nel corso del prossimo capitolo. Come evidenziato dalle pagine leakkate in rete del capitolo 61, Kawaki prenderà finalmente prendere la sua decisione: andrà via da Konoha o resterà assieme alla sua nuova famiglia?

Nel mentre, Code è riuscito a reclutare Ada e Daemon ed è ora pronto a vendicare la morte del suo maestro. In Boruto: Naruto Next Generations capitolo 61, in uscita il 18 agosto 2021 su MangaPlus, l'ultimo Interno di Kara darà inizio alle danze iniziando a muoversi verso i nemici. La battaglia decisiva sta per cominciare? Nel frattempo, ecco un focus su Boruto 60.