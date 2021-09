Boruto 61: la decisione di Kawaki porterà allo scontro con il protagonista?

Il capitolo 61 di Boruto: Naruto Next Generations dà una clamorosa svolta agli eventi. Nonostante le parole del Settimo Hokage, Kawaki ha deciso di abbandonare Konoha e cercare una nuova strada. Il desiderio di salvare la sua nuova famiglia ha prevalso, la sua fuga è cominciata.

Dopo aver ascoltato le parole di Inojin, il quale cercava di fargli coraggio affermando che nessuno avrebbe aggirato la squadra sensoriale, Kawaki mette in atto la sua personalissima strategia per fuggire senza essere rilevato dalle guardie del Villaggio della Foglia.

In base a quanto affermato dal figlio di Sai e Ino, solamente un ninja in grado di azzerare il proprio chakra potrebbe sfuggire ai controlli di Konoha. E questo è proprio ciò che fa Kawaki. Al calare della sera, mentre Naruto sonnecchiava e Hinata guardava la televisione, Kawaki distrae la guardia di casa Uzumaki con un clone d’ombra, per poi nascondersi in un cespuglio e allontanarsi dall’abitazione.

Tuttavia, forse per il loro strano legame dovuto al Karma, Boruto si accorge di quanto sta accadendo. Precipitandosi in camera del fratello, trova il suo clone d’ombra, che gli dice di abbassare la voce, altrimenti per lui saranno guai. A quel punto, sconvolto per quel che sta accadendo, Boruto si chiede cosa stia cercando di fare.

Il “vero” Kawaki si trova già fuori dalle mura del villaggio, ma al momento la sua destinazione è sconosciuta. Quel che è certo è che anche Eida si accorta dei suoi movimenti. Chi troverà Kawaki per primo, Code o Boruto? E questa fuga spezzerà per sempre il legame tra i due fratellastri?

Vi lasciamo al più forte giovane ninja di Boruto e a una spiegazione sul motivo per cui il Sesto Hokage Kakashi non appare mai nel manga.